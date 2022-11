CdM - Non solo Reina e Albiol al Maradona: Napoli potrebbe giocare amichevole in Francia il 21 dicembre

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

In Turchia il Napoli parteciperà al Winter Football Series disputando due amichevoli il 7 e l’11 dicembre. Nel primo test, in programma il 7 dicembre alle 18.45 ora italiana, gli azzurri affronteranno all’Antalya Arena l’Antalyaspor, squadra locale che nella Super Lig occupa il decimo posto a pari punti con il Gaziantep.

Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza le sfide che attendono gli azzurri in questo dicembre: "Nella seconda amichevole, l’11 dicembre alle 16 (ora italiana) al Regnum Carya Hotel, il Napoli affronterà il Crystal Palace, club di metà classifica in Premier League, che occupa il nono posto con 19 punti, gli stessi di Fulham e Brentford. L’allenatore è Patrick Vieira, ex centrocampista d’altissimo livello dell’Arsenal e della Nazionale francese, con esperienze anche in Italia con le maglie di Juventus, Inter e Milan.