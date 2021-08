Cdm - Parte la caccia agli 80 punti: Spalletti ha ridotto i carichi per partire subito forte

Luciano Spalletti ha la missione Champions: con l’Atalanta, le romane e le milanesi la concorrenza è agguerrita e bisogna viaggiare alla ricerca degli 80 punti per sentirsi virtualmente tra le prime quattro, scrive il Corriere del Mezzogiorno che sottolinea che la strada è tracciata: confermare l’attacco da tripla cifra e subire qualche gol in meno, anche per questo motivo c’è stato un focus intenso sui movimenti della linea difensiva. Spalletti vuole che la squadra inizi con il piede giusto - si legge - ed ha ridotto i carichi di lavoro per avere più brillantezza all’esordio