CdM - Per un tempo si è rivisto spesso il Napoli dell'anno scorso

"Certo la vittoria sul Braga non può far pensare che tutti i problemi evidenziati nelle prime quattro giornate di campionato dalla squadra di Garcia siano stati risolti, ma bisogna prendersi quanto di buono si è visto soprattutto nel primo tempo, quando si è rivista in molte occasioni la squadra tosta, determinata, della passata stagione". Si esprime così il Corriere del Mezzogiorno dopo il successo del Napoli in Champions League contro il Braga:

"Con Osimhen alla caccia continua del pallone (e per almeno tre volte vicino al gol, clamorosa la traversa) e con Kvaratskhelia che riusciva finalmente a saltare l’uomo e a proporre il cross. E poi, con l’intraprendenza del solito, eccezionale capitan Di Lorenzo, l’anima della squadra, l’uomo che più di tutti ha provato fin dall’inizio a scacciare i fantasmi emersi nelle ultime due giornate di campionato, dopo la sconfitta in casa con la Lazio e il pareggio esterno con il Genoa".