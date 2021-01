Cdm - Prestazioni al di sotto: la sostituzione di Insigne è stato un segnale di Gattuso

Il Corriere del Mezzogiorno di oggi torna sulla sostituzione di Lorenzo Insigne nella partita di domenica contro il Verona, una sostituzione che è arrivata dopo il rigore sbagliato contro la Juve e una prestazione contro la squadra di Juric al di sotto del rendimento del capitano. Una sostituzione inaspettata per lo stesso Insigne, ma che potrebbe essere un segnale lanciatogli da Rino Gattuso visto che fin qui non si era mai privato del numero 24 azzurro se non per infortunio o per farlo rifiatare a risultato ormai acquisito.