CdM - Rivoluzione a sinistra e l'erede scelto di Malcuit: le prime mosse per il futuro

Una catena di sinistra rinnovata e l'erede designato di Malcuit che andrà via col contratto in scadenza a giugno. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha già iniziato la sua rivoluzione, è partito da sinistra. Kvaratskhelia è stato già annunciato, non è ancora completamente fatta per Mathias Olivera del Getafe ma l’affare è impostato.

Si tratta degli eredi di Insigne e Ghoulam, andrà via anche Malcuit e Zanoli occuperà la casella del vice Di Lorenzo" si legge sul quotidiano..