Cdm: "Rosa lunga, spazio ai nuovi! Titolarissimi espressione da centro-classifica"

Ci sarebbe la questione dei «nuovi», analizza il Corriere del Mezzogiorno in un articolo di fondo

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Ci sarebbe la questione dei «nuovi», analizza il Corriere del Mezzogiorno in un articolo di fondo: "Già si risente l’espressione «titolarissimi», che è una roba da centro classifica. La campagna acquisti ha puntato a dare alla squadra una rosa larga, qualificata e di pronto uso. Ma perché il pronto uso sia possibile c’è bisogno che i nuovi giochino e non contro la Juve Stabia. C’è bisogno che facciano ritmo gara. Se sforzate la memoria degli anni recenti, questa commediola contro il turn over l’abbiamo vissuta tutti gli anni e con tutti gli allenatori da Benitez in poi, con l’eccezione di Sarri che aveva la formazione scolpita nel marmo. Ma se due allenatori di discreto livello, gente che magari ha anche vinto la Champions, sceglie la strada dei turn over massicci, significherà qualcosa? Prima di tirare guano, ci si è documentati su questo?".