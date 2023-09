CdM - Se il Napoli ha un problema non è di certo il carattere: l'ha mostrato già due volte

Il problema non è il carattere. Ce ne sono altri, certo, ma l'atteggiamento del Napoli è quello giusto secondo il Corriere del Mezzogiorno

Il problema non è il carattere. Ce ne sono altri, certo, ma l'atteggiamento del Napoli è quello giusto secondo il Corriere del Mezzogiorno: "Le note negative sono arrivate ancora una volta nella ripresa, quando, dopo un buon inizio gli azzurri si sono abbassati troppo e hanno subito gli assalti degli uomini di Artur Jorge, dimostrando una discontinuità, fin troppo evidente, alla quale Garcia dovrà porre rimedio.

Ma dopo che il Braga è riuscito ad arrivare al pareggio, all’84’, sfruttando una palla persa da Ostigard in ripartenza e grazie a un colpo di testa di testa di Bruma, che ha anticipato Juan Jesus, il Napoli ha ripreso di nuovo in mano le redini del gioco, dimostrando, come aveva fatto a Genova di avere un gran carattere. Grazie anche alla forza dei nuovi entrati e alla determinazione di Zielinski che è riuscito a mettere a centro area un cross molto forte e teso, deviato nella propria porta da Niakatè all’88’".