CdM - Sfida spagnola sulla trequarti: Fabiàn e l'incrocio con un rossonero

© foto di Cesare Purini / Insidefoto

Atteso in Napoli-Milan il duello tutto spagnolo, all’insegna della qualità, tra Fabian Ruiz e Brahim Diaz. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il trequartista rossonero non è brillante come ad inizio stagione. Eccetto l’impatto nel derby di campionato, dopo la guarigione dal Covid non ha mai ritrovato brillantezza ma è comunque una delle principali fonti di gioco del Milan.

Brahim fornisce lo scarico tra le linee, un’alternativa alle accelerazioni a sinistra sull’asse Leao-Theo Hernandez. Tra i due spagnoli sarà una bella lotta per conquistare il dominio della palla sulla trequarti".