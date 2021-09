CdM - Spalletti attende tre ritorni per allargare le rotazioni

In 14 giorni il Napoli capirà quali saranno le sue ambizioni e Spalletti dovrà valutare chi tra Mertens, Demme, Ghoulam, gli infortunati storici, potrà essere inserito tra le rotazioni. Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Si spera anche in un ritorno di Meret, ancora alle prese con l’infortunio.

Insomma, i problemi non mancano anche se il tecnico degli azzurri non si è mai lamentato delle assenze, che pure hanno pesato in questa fase iniziale. Al momento, però, sta cercando di sopperire con alchimie tattiche e cambi di interpreti. Nell’attesa che nel futuro tutto diventi almeno più normale".