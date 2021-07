CdM - Spalletti dribbla l'etichetta di aziendalista: insiste su un concetto

Spalletti dribbla ancora una volta l’etichetta di aziendalista e insiste sulla costruzione di una squadra forte per spuntarla sulle concorrenti in lotta per andare in Champions. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Chiaro il riferimento alle parole sul mercato ma anche su Insigne e su Kouilbaly per il quale si incatenerebbe pur di trattenerlo.