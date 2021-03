CdM su Demme: "Merita la Nazionale! Una sola presenza, la speranza non si perde mai"

Per come sta giocando, per come si esprime, Diego Demme meriterebbe la Nazionale. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Diego è l’ uomo-chiave, porta equilibrio e dinamismo, aiuta tutti ad esprimersi al meglio. Nel 2021 ha saltato sette gare per infortunio, la sua mancanza si è sentita. Demme, infatti, ha giocato titolare solo in quattro delle dodici partite perse dal Napoli. Nella Germania vanta una sola presenza contro San Marino tre anni e mezzo fa, la concorrenza è ampia ma la speranza non si perde mai".