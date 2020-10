CdM su Fabian: "Sta facendo gli straordinari. Con Bakayoko ha più libertà"

Fabian è alla terza stagione al Napoli ed è diventato un punto di riferimento anche della Nazionale maggiore. Durante l’avventura napoletana, Fabian ha ricoperto vari ruoli: mezzala destra, sinistra, esterno di centrocampo e ora Gattuso l’ha reso il motore del gioco, chiedendogli spesso di muoversi da vertice basso e primo riferimento per la costruzione della manovra. Nelle prime due gare in coppia con Zielinski ha dovuto fare gli straordinari per garantire l’equilibrio in entrambe le fasi, l’arrivo di Bakayoko gli ha dato più libertà. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.