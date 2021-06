CdM su Mertens: "Non è ancora brillante dopo l'infortunio"

L’Europeo è importante per capire le condizioni di Mertens (oggi in campo contro la Danimarca) dopo un’annata in cui dopo l’infortunio non è stato più fluido nelle accelerazioni. Col Belgio gioca a destra, lavora a supporto di Lukaku che è il riferimento assoluto della manovra, contro la Russia ha propiziato il primo gol, si è mosso tanto ma la brillantezza non c’è ancora. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.