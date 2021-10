CdM sulle parole di Koulibaly: "Non è un caso che sia stato battezzato il comandante"

Koulibaly tende la mano al tifoso autore di frasi razziste nei suoi confronti a Firenze. A tal proposito, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Non è un caso che sia stato battezzato da Spalletti il «comandante»; e non lo è neanche il fatto che l’allenatore dica: vorrei che tutti avessero un pezzettino di lui. Koulibaly è il gigante d’ebano, difensore tra i più forti d’Europa, dal cuore d’oro. Dalle movenze eleganti, i modi gentili e una capacità impressionante di far muro davanti agli avversari in campo".