Cdm - Vietato farsi distrarre dalla Salernitana: ricordate l'AZ in emergenza?

Luciano Spalletti ha recuperato tutti gli infortunati e - scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - prepara il derby campano senza farsi distrarre dall’emergenza della Salernitana e dall’incertezza che aleggia da qualche giorno sulla partita: "Il calcio ai tempi della pandemia ha regalato risultati a sorpresa, le ottime prestazioni di squadre in difficoltà come il Verona in trasferta contro lo Spezia, lo stesso Napoli contro la Juventus o, andando indietro nel tempo, il blitz dell’Az Alkmaar con gli uomini contati ai danni della squadra guidata da Gattuso".