CdS - ADL ha fissato la sua valutazione per Osimhen: la cifra richiesta

Victor è accerchiato in attesa di capire se arriveranno offerte indecenti al Napoli. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro del bomber azzurro: "Piacevolmente, ci mancherebbe, c’è molto di peggio in fatto di pressioni: diciamo che da grande centravanti è in preda al pressing.

De Laurentiis spara altissimo per lui, ma finora sono tutte cifre sussurrate: si dice che abbia rifiutato una proposta (non ufficiale) di 130 milioni del Psg; “Le Parisien” ha scritto che Adl avrebbe chiesto 180 milioni proprio al Paris; il mondo azzurro ha fissato la sua valutazione intorno a 150 milioni e il silenzio dei protagonisti fa tutti innocenti e il fattore thrilling aumenta la suspense. Il popolo, nel frattempo, è fermo all’ultima dichiarazione di DeLa.