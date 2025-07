McTominay come Thuram: il motivo per cui ha viaggiato con un cuscino

Si parla di Scott McTominay questa mattina in edicola suo quotidiani. Il miglior giocatore dell'ultimo campionato, l'eroe acrobatico della partita della gloria con il Cagliari, ha varcato i cancelli dello Sport Hotel Rosatti di Dimaro abbracciando un cuscino. Evidentemente il suo preferito, quello solito, tipo Marcus Thuram: McT non ha rinunciato alle sue abitudini e dormire bene è fondamentale per tutti, figuriamoci per un atleta.

A occhio e croce, dopo una notte serena e tranquilla, Conte gli chiederà anche di continuare a fare in campo ciò che ha fatto finora. Very good, Scott. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola svelando dunque i retroscena relativi all'immagine divenuta virale ieri di McT che scende dal bus a Dimaro con in braccio il suo cuscino. Lo scozzese ha scatenato la curiosità dei presenti.