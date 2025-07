Nuovo stadio Napoli, il Comune si opporrà? La prima reazione: “Lì c’è un mercato”

Novità legate alla notizia di ieri della volontà di De Laurentiis di pensare a un nuovo stadio per il Napoli. Sempre Il Mattino oggi in edicola parla della posizione del comune. Fonti vicine a Palazzo San Giacomo confermano che il sindaco Gaetano Manfredi non ha cambiato posizione riguardo al nuovo stadio del Napoli. "Siamo sempre disponibili al confronto e, se ci sarà un progetto serio e concreto, lo valuteremo, è la linea che continua a far trapelare.

Non solo, però. Pare ci sia, infatti, anche un'altra linea che il sindaco Manfredi sta valutando: un’opposizione formale al progetto di De Laurentiis in sede di conferenza dei servizi della ZES. Una mossa che potrebbe essere sostenuta da alcuni dati tecnici. Nell’area del Caramanico, infatti, è attivo un mercato con 300 stalli e centinaia di lavoratori. Se si dovesse realizzare lì il nuovo impianto, queste attività dovrebbero essere trasferite altrove. Il Comune non ha ancora deciso se esprimere un netto rifiuto oppure muoversi diversamente.