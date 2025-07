Editoriale Carratelli: "Napoli mai così favorito neppure ai tempi di Maradona"

vedi letture

Mimmo Carratelli, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, analizza la stagione che verrà in casa Napoli. Questo un estratto delle sue parole: "Ruolo inedito per il Napoli. Campionato 2025-26, per la prima volta nella sua storia il Napoli parte da squadra favorita per lo scudetto. Mai successo, neanche ai tempi di Maradona. Bookmakers, tecnici e opinionisti di rilievo indicano il secondo Napoli di Conte come la squadra candidata alla vittoria finale, da Sacchi ad Allegri che, sotto sotto, vuol mettere pressione a Conte. La continuità della guida tecnica (Antonio Conte, garanzia doppia), rispetto a molte squadre che hanno cambiato allenatore, e il calciomercato azzurro molto mirato sostengono la previsione favorevole al Napoli.

Lo straripante Napoli di Spalletti e, men che meno, il Napoli di Conte non partirono da primi candidati allo scudetto. Sono state due vittorie a sorpresa. Neanche ai tempi di Maradona il Napoli vinse due scudetti da favorito. Neanche il miglior Napoli di Sarri (2017-18) partì favorito, ma ingaggiò uno strepitoso duello con la Juventus di Allegri perdendo la corsa-scudetto a Firenze.

Non c’è mai stato l’obiettivo-scudetto nelle annate azzurre sino all’arrivo di Maradona e alla grande squadra costruita da Italo Allodi. Stagione dopo stagione, il Napoli puntava all’acquisto di un grande campione, non più giovanissimo, per riempire lo stadio, esaltandosi nelle sfide contro le squadre dell’alta classifica. Nei ventun anni di De Laurentiis, c’è stata una programmazione costante per l’inserimento stabile ai vertici del calcio nazionale con una società impeccabile nella gestione economica. Gli scudetti con Spalletti e Conte sono arrivati a sorpresa, ma ora, dopo l’ultimo successo, la programmazione del club azzurro fa un salto di qualità per aprire un ciclo di vittorie".