CdS annuncia: "Gattuso spera di portare Lozano in panchina col Milan"

Il Napoli spera di recuperare quanto prima Hirving Lozano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che le condizioni sono migliorate a tal punto da non escludere la sua convocazione per la grande sfida contro il Milan. Sarebbe un gran colpo, conclude il quotidiano, portarlo anche solo in panchina. Ma trionferà, come sempre, la linea della cautela.