CdS annuncia: "Pronti tre recuperi per domenica col Verona"

Napoli show senza diversi titolari, ma domenica arriva il Verona al Maradona. Lo staff medico azzurro, oggi, farà il punto della situazione sia con Osimhen, sia con Insigne e Fabian, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare. L'impressione, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è che i signori in questione riusciranno a recuperare in tempo per domenica, mentre resta da monitorare Manolas (in ogni caso sarà Juan Jesus a sostituire lo squalificato Koulibaly).