CdS attacca gli arbitri: "La classe peggiore al mondo, tutti malati di protagonismo!"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giancarlo Dotto, nel suo fondo pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, si è lasciato andare a un attacco contro gli arbitri: "Non abbiamo stadi, non abbiamo regole, non abbiamo lungimiranza. Abbiamo, in compenso, la classe arbitrale peggiore al mondo. Non per il livello tecnico, ma per il profilo mentale, la personalità: nella maggioranza egoici, malati di protagonismo, refrattari ad ammettere i loro errori. Se il Var non è capace di prendere per le orecchie il tale vestito da arbitro e portarlo al video per fargli capire che sbaglia, come è successo ieri e tante altre volte prima (clamorosa su tutte quella di Torino con la coppia Guida, Massa). Un quarto d’ora perso per le manfrine da Var e mai recuperato del tutto. L’altra indecenza solo italiana e latina sono le manfrine dei giocatori. Il loro svenire ogni cinque minuti con il risultato in tasca”.