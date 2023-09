Cds - Bologna, il cantiere è ancora aperto: ci vorrà un mese per la vera squadra

TuttoNapoli.net

Il Bologna di Motta è ancora un cantiere aperto e forse ci vorrà un mese per vedere la squadra al top. Lo scrive il Corriere dello Sport Stadio che spiega i motivi del ritardo di rendimento dei rossoblù che sono ancora alle prese con una conoscenza reciproca. Il Bologna ha bisogno di conoscersi e giocare assieme, anche di sbagliare e soffrire come fatto a Verona, ma sempre nel credo calcistico di Motta che sta lavorando duramente per amalgamare la rivoluzione estiva, con giocatori che hanno pochi allenamenti con la squadra o altri che ancora devono iniziare a lavorare come Saelemaekers.