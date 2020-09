CdS - Caso Milik, scende in campo Fonseca: telefonata per fargli accettare la Roma

Un affare da portare a termine nell'interesse di tutti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta gli ultimi sviluppi sull'asse Roma-Napoli in merito al possibile passaggio in giallorosso di Arek Milik, svelando il nuovo intervento di Paulo Fonseca.

"La sensazione è che sia interesse di tutti arrivare a dama. Su Milik è sceso in campo in prima persona Paulo Fonseca. Gli ha telefonato, come già era successo con altri giocatori vicino alla firma con la Roma, spiegandogli che lo considera addirittura più adatto di Dzeko al suo sistema di gioco. Anche per questo Milik ha abbandonato l'utopia Juventus e si è accordato con la Roma" scrive il quodidiano.