Cds - Conte ha rifiutato il Napoli e in estate potrebbe tornare alla Juve

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato sul futuro della panchina juventina, dove il prossimo anno potrebbe dire addio Max Allegri

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato sul futuro della panchina juventina, dove il prossimo anno potrebbe dire addio Max Allegri. Il primo sostituto dell’allenatore toscano è proprio Antonio Conte, fermo dopo la fine della sua esperienza al Tottenham. E l’ex tecnico bianconero non ha mai nascosto la volontà di poter tornare alla Juventus, dopo quell’addio burrascoso nell’estate 2014.

L’ipotesi verrebbe rafforzata dal fatto che Conte e la sua famiglia vivono a Torino. L’ex CT dell’Italia ha rifiutato il Napoli ad ottobre e nonostante i contatti con Gravina e la Federcalcio non ha raccolto il testimone di Mancini alla guida dell’Italia. Conte però ha sempre posto due condizioni: vuole allenare un club quotidianamente e non in corsa, partendo quindi ad inizio stagione. Le sue strade e quelle della Juventus, in caso di addio di Max, potrebbero rincrociarsi presto.