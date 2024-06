Cds: "Conte non potrà più dire che si va in un ristorante da 100 euro con 10 euro"

"Conte non potrà più puntare i piedi alla prime contrarietà. Non potrà dire che non si va in un ristorante da cento euro con dieci euro"

© foto di sscnapoli

"Conte non potrà più puntare i piedi alla prime contrarietà. Non potrà dire che non si va in un ristorante da cento euro con dieci euro". Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Spesso, per non dire sempre, le sue gestioni sono state contraddistinte da un vivace rapporto dialettico con la società. Stavolta sa benissimo dov'è arrivato. Sa benissimo quali sono le capacità di spesa del Napoli. Non potrà pretendere la luna. In queste settimane, attraverso una proficua attività di spin doctor, ha fatto sapere che sono false queste dicerie su di lui. Dovrà dimostrarlo. Ha ottenuto un dirigente di peso come Oriali (e la piazza gliene è grata, mai il Napoli di De Laurentiis aveva avuto una simile figura dirigenziale)".