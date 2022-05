CdS contro gli scontri in Spezia-Napoli: "Vergogna! Non tifosi, ma violenti che sporcano sport"

Si esprime così l'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito agli scontri che hanno animato - si fa per dire - Spezia-Napoli

"Dopo la partita Luciano Spalletti dirà che quanto è accaduto ieri dentro e fuori lo stadio Picco di La Spezia è un qualcosa che spezza il cuore, e come dargli torto, ma al commento amaro e signorile dell'allenatore del Napoli bisogna aggiungere altro: vergogna". Si esprime così l'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito agli scontri che hanno animato - si fa per dire - Spezia-Napoli:

"La vergogna dei violenti che sporca lo sport, il calcio, l'ultima giornata della stagione e la festa che Spezia e Napoli volevano dedicarsi per la salvezza e la Champions conquistate con merito sul campo e dedicare alle bandiere di nome Insigne, Erlic e Ghoulam, tutti alla passerella finale. Nessuno dei loro tifosi li dimenticherà, questo è certo, ma il grande rammarico è che le rispettive ultime con le maglie azzurre e bianche saranno abbinate al ricordo degli scontri tra frange violente di personaggi accostati al concetto di tifosi senza averne alcun diritto".