CdS contro Sozza: "Se è il miglior arbitro di Rocchi nessuno può star tranquillo"

Simone Sozza sta ricevendo tante critiche per la direzione di gara avuta in Napoli-Lazio. Anche il Corriere dello Sport si scaglia contro l'arbitro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Sozza sta ricevendo tante critiche per la direzione di gara avuta in Napoli-Lazio. Anche il Corriere dello Sport si scaglia contro l'arbitro: “Sul risultato ha inciso, e non poco, l’errore dell’arbitro, che non ha visto il fallo da rigore commesso da Mario Rui su Lazzari. Potenzialmente Sarri avrebbe potuto raggiungere il 2-2 in una partita da 1-4: se Sozza è il miglior arbitro della squadra di Rocchi, nessuno può stare tranquillo. Peggio lui della Lazio”.