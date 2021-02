CdS dà un alibi al Napoli: "2021 che sa di odissea, la dea bendata ha voltato le spalle"

Cinque sconfitte nelle ultime nove partite, sicuramente troppe per il Napoli in questo periodo. Ma il Corriere dello Sport fornisce un alibi a Rino Gattuso e i suoi ragazzi: "Ora che bisogna incollare i cocci, e c’è il rischio che riuscirci richieda un impegno assai simile ad un’impresa, sull’erba, dove non c’è traccia d’un quadrifoglio, restano rimpianti e anche un pizzico di insofferenza verso il destino: in questo 2021 che sa di odissea vera e propria, e può persino dolentemente trasformarsi in disfatta tecnica (ed economica), s’è presentata, non certo sotto mentite spoglie, la dea bendata, che ha voltato le spalle al Napoli e l’ha lasciato lì, tra sospiri e imprecazioni, a leccarsi le ferite e a contare le sconfitte".