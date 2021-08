Cds demolisce CR7: "Pensa solo a sé, ha mollato una Juve ridimensionata per il suo ingaggio"

Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport analizza l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. "Nemmeno una lacrima" è il titolo dell'editoriale del direttore del Corriere. Il giornalista ha parlato così del ritorno di CR7 allo United: "A differenza di Messi, Ronaldo non ha versato nemmeno una lacrima. Ha salutato compagni, dirigenti e impiegati, poi è corso all’aeroporto, è salito sull’aereo - privato, naturalmente - e via. Nei prossimi giorni tornerà nell’unica Manchester che lo voleva realmente". Secondo Zazzaroni a Ronaldo la fuga è sempre piaciuta. E' accaduto tre anni fa a Madrid, è successo di nuovo a Torino. Sempre nel nome di Messi: nel 2018 per il rinnovo non concesso da Florentino, stavolta perché Leo gli ha 'soffiato' il posto al PSG: "Ha mollato una Juve ridimensionatasi anche per far fronte al superingaggio, oltre che per gli effetti della pandemia. Una Juve che con il ritorno di Allegri e un nuovo progetto avrebbe potuto “umanizzarlo”. Ronaldo era e resta il Marchese del Grillo del calcio mondiale: 'Io so’ io e voi non siete un...'. È perfezione estetica. A suon di gol e di titoli si è arrogato il diritto di fare esclusivamente gli affari propri".