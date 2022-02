CdS demolisce Spalletti: "Che presunzione, è stata distruzione dal basso! Così fa male..."

E' un Corriere dello Sport molto critico nei confronti di Luciano Spalletti dopo la debacle del Napoli contro il Barcellona.

"Quando la costruzione dal basso diventa distruzione dal basso". E' un Corriere dello Sport molto critico nei confronti di Luciano Spalletti dopo la debacle del Napoli contro il Barcellona: "Ma non c'è solo questo errore (che somiglia a presunzione, soprattutto se insisti dopo i primi sbagli, quando davanti ha un avversario così forte) nella terribile notte del Napoli. La squadra si sbriciola in pochi minuti e il Barça ne dispone a proprio piacimento. Si può perdere, però così fa male e soprattutto è brutto, molto brutto. E' un triste addio all'Europa, in uno stadio pieno che porta il nome di Diego".