CdS e il pagellone: "Insigne da 9! Regista offensivo, come Bruno Conti"

Europeo da 9 per Lorenzo Insigne. Questo il suo voto dato dal Corriere dello Sport nel pagellone post-trionfo: "Due gol anche per il capitano del Napoli, eletto numero 10 da Mancini. La perla all’Allian Arena di Monaco di Baviera per inchiodare il Belgio all’incrocio dei pali. Si chiama tiro a giro, una volta si diceva “alla Del Piero”: è diventata la specialità di Lorenzo. Gol pesantissimo per spedire al tappeto i Diavoli Rossi nei quarti. Un vero e proprio regista offensivo, utilizzato dal ct per legare il gioco tra le linee. Libero di svariare e di inventare. La rivincita dei piccoletti: 163 centimetri di genio, 13 occasioni create, 252 passaggi, 16 tiri. E’ il Bruno Conti, in versione offensiva, dei tempi moderni".