CdS e la Coppa d'Africa: "Napoli senza Koulibaly, Anguissa e Osimhen non esiste"

“Il Napoli senza Koulibaly, Anguissa e Osimhen in realtà non è mai esistito". Si parla del terzetto africano sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, con il quotidiano che sottolinea l'importanza di questo asse e manifesta tutte le preoccupazioni in vista della Coppa d'Africa,manifestazione che si giocherà dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Ciò significa che i tre salteranno almeno le tre partite di campionato in programma a cavallo delle tre gare della fase a gironi della Coppa: con la Juve a Torino il 6 gennaio (prima del girone di ritorno); con la Samp al Maradona il 9 gennaio; e con il Bologna al Dall'Ara il 16 gennaio.

Scrive il quotidiano: "Da quando Spalletti li ha conosciuti personalmente non se ne è mai staccato, se non dinnanzi ad esigenze indiscutibili: al ‘Comandante’, squalificato domenica, non ha mai concesso una panchina, né una sostituzione, e se non ci fosse stato il rosso dell’Arechi di Salerno, pure contro il Verona gli sarebbero toccati i 90’ effettivi e il recupero”.