CdS e la sintonia Spalletti-ADL: "Ha ottenuto il Napoli che desiderava"

"E' il Napoli che Spalletti desiderava". Titola così il Corriere dello Sport all'interno delle pagine sportive in merito alla rosa costruita da Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis per la prima stagione dell'allenatore di Certaldo sulla panchina azzurra: "Il 16 luglio, in occasione della conferenza stampa d'apertura del ritiro di Dimaro, Luciano Spalletti fece capire subito il suo pensiero. O forse sarebbe più corretto dire la sua speranza: non vendere nessuno e anzi comprare qualcuno. Un terzino sinistro e un centrocampista, per la precisione, tanto per mettersi comodi in panchina a dirigere la squadra in campionato, in Europa League e in Coppa Italia con ambizioni importanti. Tutto chiaro? Bene: a distanza di 49 giorni - oggi -, il signor Luciano può considerarsi quantomeno il vincitore della lotteria del mercato".