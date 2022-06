CdS fa chiarezza: "Fabian fuori senza rinnovo? Non è questa l'intenzione del Napoli"

Era emersa una voce: Fabian fuori rosa senza rinnovo. In realtà il Napoli non vuole procedere in questa direzione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Era emersa una voce: Fabian fuori rosa senza rinnovo. In realtà il Napoli non vuole procedere in questa direzione e a fare chiarezza è il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Con Fabian l'intenzione non è rompere, per carità, ma l'incertezza regna sovrana sotto ogni aspetto: non resta che attendere innanzitutto la risposta del giocatore, attraverso el señor Alfaro Garcia, e poi disegnare tutte le strategie consequenziali".