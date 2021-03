CdS - Gattuso mette da parte polemiche e veleni: ora ha un solo pensiero fisso

La prossima stagione, ora come ora, non interessa a Rino Gattuso. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'obiettivo e il pensiero fisso dell'allenatore azzurro adesso è arrivare quarto in questo campionato. L'anno prossimo, poi, si vedrà. Lui e i giocatori - si legge - sono stati molto bravi a metabolizzare le polemiche delle ultime settimane e i veleni della piazza, ma soprattutto a isolarsi in una bolla azzurra piena di aria buona.