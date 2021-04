CdS - Gattuso non ha accordi con la Fiorentina, ma non può restare al Napoli

“Il nodo da sciogliere è il seguente: Gattuso ha speso la sua parola d’onore con qualcuno, per esempio con Rocco Commisso della Fiorentina come le cronache di calcio-mercato rilanciano da qualche tempo? La risposta è no". Si parla delle voci che vorrebbero Rino Gattuso in viola a partire dalla prossima stagione sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Probabilmente perché i piani tecnici del club viola e le caratteristiche dell’attuale rosa non gli consentirebbero di realizzare quel tipo di calcio che è poi la sua fissa, la costruzione da dietro. Ma allora può restare sulla panchina del Napoli come gli chiedono persino quei feroci critici di qualche mese fa? Qui la risposta si può indovinare: no. Perché Gattuso è fatto così”.