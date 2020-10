CdS - Gattuso prepara il Napoli anti-AZ, Insigne e Mertens verso la panchina

Al di là di quelle che potrebbero essere le decisioni in ambito sanitario, al momento Napoli-AZ si giocherà regolarmente. Gattuso studia le mosse da attuare per la prima in Europa, e cosi sembra che anche in attacco delle cose potrebbero cambiare. Lorenzo Insigne, come riporta oggi Il Corriere dello Sport, spera di poter trovare posto in panchina e dunque recuperare dopo l'infortunio; spera di accomodarsi accanto al capitano anche Dries Mertens, che potrebbe dunque recuperare per la sfida contro il club olandese.