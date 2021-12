CdS - Il 3-2 sul Leicester cancella lo spauracchio Coppa d’Africa: è un Napoli all'altezza

E' un Napoli all'altezza in tutto il suo organico, titolarissimi e quelle che una volta venivano definite riserve e che ora riserve non lo sono più. La prova è arrivata giovedì sera, come scrive il Corriere dello Sport: "Il 3-2 sul Leicester ha fatto apparire sotto una diversa luce lo spauracchio Coppa d’Africa. È stata una risposta ai tanti che da settembre si chiedono: come farà a giocare il Napoli senza Koulibaly, Anguissa e Osimhen? Ha dimostrato di poter farlo rinunciando anche a Insigne, Fabian e Politano".