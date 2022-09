CdS - Il Napoli è una repubblica democratica fondata sul lavoro: c'è spazio per tutti

Il messaggio che parte dalla Scozia, nei giorni del lutto per la Regina, conferma in fondo l’assunto iniziale

Il messaggio che parte dalla Scozia, nei giorni del lutto per la Regina, conferma in fondo l’assunto iniziale: il Napoli è una repubblica democratica fondata sul lavoro. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea: "La doppia vittoria in Champions League, abbinata al primato in campionato, nasce da un coinvolgimento generale. Luciano Spalletti ha trovato in una meravigliosa panchina le risorse per battere i Rangers".