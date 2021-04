CdS - Il Napoli era stato invitato ad aggiungersi ai fondatori della SuperLega

Lunedì è stata chiesta al Napoli la disponibilità ad affiancare i 12 soci fondatori della Superlega e prenderne parte, al fine di raggiungere quota 15 club, come da piano. Lo ribadisce il Corriere dello Sport, secondo cui sarebbe andata in scena una telefonata tra un emissario della banca che doveva finanziare il progetto, la JP Morgan, e Aurelio De Laurentiis (notizia già smentita dal patron) dopo che Florentino Perez aveva dato il suo benestare. La posizione del patron - si legge - non è ancora chiara, ma a questo punto lascia il tempo che trova: la SuperLega non si fa.