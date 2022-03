CdS - Il Napoli taglia 40 milioni di ingaggi: dopo Manolas e Insigne, altri tre azzurri andranno via

A scriverlo è il Corriere dello Sport, specificando che così facendo Aurelio De Laurentiis riuscirà a risparmiare circa 40 milioni di euro di ingaggi

Kostas Manolas, ingaggio da 4,2 milioni a stagione, è andato via a dicembre. Lorenzo Insigne, 4 milioni e mezzo di stipendio, lascerà il Napoli a fine stagione. Medesimo discorso per Faouzi Ghoulam, anch'egli in scadenza di contratto, e probabilmente accadrà la stessa cosa anche a David Ospina e Dries Mertens, i cui rinnovi sono improbabili. A scriverlo è il Corriere dello Sport, specificando che così facendo Aurelio De Laurentiis riuscirà a risparmiare circa 40 milioni di euro di ingaggi (al lordo), rimodulando le spese ma non le ambizioni del suo Napoli.