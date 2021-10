CdS - Insigne e Lozano dal primo minuto, cambiano le fasce: le ultime di formazione

Squadra rivoluzionata per esigenze e non solo quella che questa sera scenderà in campo contro il Legia Varsavia per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Osimhen non sarà titolare con Insigne e Lozano che invece agiranno sulle corsie laterali, le novità principali saranno in difesa a centrocampo. Sulle corsie laterali ci saranno Zanoli e Juan Jesus, a centrocampo ritorna Demme dopo l'infortunio. Al suo fianco dovrebbero esserci Anguissa ed Elmas. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.