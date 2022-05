CdS - L'unico che ha creduto allo Scudetto è stato Spalletti: il Napoli ha un handicap

Non basta la quasi certa qualificazione in Champions League a Luciano Spalletti per evitare la contestazione dei tifosi.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non basta la quasi certa qualificazione in Champions League a Luciano Spalletti per evitare la contestazione dei tifosi, arrabbiati per l'occasione-scudetto sfumata in una stagione che lascia la sensazione che potesse essere quella giusta. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Il parziale insuccesso della stagione azzurra è il frutto di una insufficiente fiducia che a tutti i livelli ha rappresentato un handicap. L’unico che ci ha creduto è parso Spalletti, un tecnico che con costante applicazione ha valorizzato le risorse inespresse e ha portato un aggiornamento tattico che rispecchia le attitudini offensive della squadra. Con lui bisogna riprovarci".