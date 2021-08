Cds - La storia triste di CR7: vuole lasciare la Juve ma le big guardano altrove

Jorge Mendes sta vivendo giorni sotto pressione a causa della volontà del suo assistito più importante, ovvero Cristiano Ronaldo, di cambiare squadra. La Juventus attende senza patemi, mentre il procuratore portoghese per il momento non è riuscito ad esaudire il desiderio del super campione. Per questo sta continuando a lavorare senza sosta per trovare una via d'uscita che giorno dopo giorno diventa più complessa.

Il problema è che anche l'operazione che potrebbe portare Mbappé al Real Madrid, non sembra liberare posti in chiave CR7, visto che il PSG starebbe pensando a Richarlison dell'Everton come eventuale sostituto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.