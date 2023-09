CdS - Lindstrom torna da Garcia: giorni fondamentali per il suo inserimento

Sul Corriere dello Sport si scrive così del nuovo acquisto reduce dagli impegni con la nazionale danese

E ora, il Napoli: Lindstrom potrà rientrare in città già oggi e domani si rimetterà a lavorare con il gruppo. Sul Corriere dello Sport si scrive così del nuovo acquisto reduce dagli impegni con la nazionale danese: "Con Rudi e i compagni: qualche giorno in più fondamentale per migliorare l’intesa e soprattutto il processo d’integrazione all’interno di un gruppo frequentato per poco. Da poco, essendo arrivato a fine mercato.

Tra l’altro, con Politano non al meglio e in attesa di scoprire la reale entità del risentimento muscolare rimediato sabato con la Nazionale a Skopje, sarà fondamentale trovare anche nuove soluzioni d’attacco verso il Genoa e lo Sporting Braga. Campionato e Champions: dopo la sconfitta con la Lazio, la partita che ha segnato l’esordio di Lindstrom in Serie A e che Lindstrom avrebbe potuto firmare da eroe se al 96’ non avesse sparato il pareggio in curva da pochi metri, urgono risposte in tutte le lingue. Danese compreso".