CdS - Lo strano silenzio di ADL: da anni parla di SuperLega, ma non ha preso posizione

“La Roma ha già rifiutato ufficialmente con un comunicato molto dettagliato, mentre De Laurentiis s’è limitato a un cinguettio postato ieri su Twitter intorno alle 15. Messaggio stringato e talmente minimal da non lasciare intendere la sua posizione in merito: strano davvero, considerandone l’indole e la solita, grande partecipazione alle questioni politiche del calcio". E' così che il Corriere dello Sport ha descritto la posizione di Aurelio De Laurentiis in merito alla questione SuperLega, morta sul nascere, raccontando di un comportamento particolare del presidente del Napoli:

"Però messaggio che fa il paio con la linea adottata già lunedì pomeriggio in occasione dell’Assemblea di Lega: tutti i partecipanti hanno raccontato che non ha proferito parola. Neanche una. E il suo silenzio ha fatto decisamente rumore almeno quanto i ricordi: il presidente del Napoli, del resto, parla da anni di un’ipotetica Superlega per rifondare il calcio italiano. Un precursore e poi un virtuoso, perché i conti del suo club sono in ordine come pochi, a questo punto pochissimi altri”.