Prima pagina CdS: "Lukaku s'è preso il Napoli"

La Juve non sfonda, per la Roma il bello è Koné. I bianconeri mancano la terza vittoria di fila e salgono a quota 7

"Stop Motta" scrive il Corriere dello Sport in apertura dopo lo 0-0 tra Juve e Roma. La Juve non sfonda, per la Roma il bello è Koné. I bianconeri mancano la terza vittoria di fila e salgono a quota 7 agganciati dall'Inter in vetta alla classifica. Thiago Motta non ha subito gol nei primi 270 minuti della stagione come nel 2014-15. De Rossi scopre il centrocampista francese e arrivano Hummels ed Hermoso.

Serie A - "Fonseca flop incubo Milan" scrive il quotidiano: partenza peggiore degli ultimi 13 anni per i rossoneri e i tifosi invocano il ritorno di Allegri. "Lukaku s'è preso il Napoli": BigRom subito protagonista, è già il nuovo idolo del Maradona. Linea dura con Osimhen: resta fuori rosa.