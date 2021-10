CdS - Mai fidarsi delle apparenze: 108' per rovinarti una serata

"Mai fidarsi delle apparenze, perché nel calcio moderno 13 secondi possono bastare per illudersi d'aver “opzionato” una partita e gli altri 108' sono più sufficienti per rovinarti una serata, mandartela di traverso e costringerti ad attingere alla riserva delle tue energie fisiche e nervose, spendendone un bel po’". Questo il commento del Corriere dello Sport sulla prova incolore del Napoli in campo europeo.