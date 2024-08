Prima pagina CdS - Manna a Londra tra Lukaku, Gilmour e la novità McTominay

"Mbappé dal nostro dentista". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sulla Supercoppa Europea che Real Madrid e Atalanta si contenderanno questa sera a Varsavia a partire dalle ore 21.00. Gasperini cercherà un nuovo capolavoro con la sua Dea, mettendo nel mirino il secondo titolo europeo dopo aver già messo in bacheca l'Europea. Tra i principali pericoli per i nerazzurri però ci sarà Kylian Mbappé, tra i potenziali principali protagonisti della serata

Napoli - Chi c'è dietro il blitz si legge col quotidiano che scrive del viaggio a Londra del diesse azzurro: "Manna a Londra tra Lukaku, Gilmour e la novità McTominay".